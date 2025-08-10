La ONU denuncia aumento de restricciones a mujeres y violaciones de derechos en Afganistán

Kabul, 10 ago (EFE).- La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) alertó sobre un empeoramiento de los derechos humanos en el país entre abril y junio de 2025, con un incremento de las restricciones a las mujeres, la libertad de expresión y violencia contra exfuncionarios.

UNAMA denunció que las mujeres y niñas siguen excluidas de la educación más allá del sexto grado, y que el examen universitario de este año no mencionó su inclusión. Además, se intensificó la aplicación del pañuelo o hiyab, con mujeres en Herat impedidas de acceder a mercados y transporte público sin un chador.

También se registraron negaciones de servicios a mujeres sin tutor masculino (mahram), exclusión de parques públicos y obstáculos laborales, como la exigencia en Kandahar de una «tarjeta mahram» para trabajadoras sanitarias.

La violencia de género continúa, con reportes de matrimonios forzados pese a la prohibición talibán de 2021, aunque no hay información sobre su gestión. En abril se documentaron ejecuciones públicas y castigos corporales, además de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de exmiembros de seguridad, a pesar de la amnistía.

Las protestas contra la erradicación de amapola en Badakhshan, al noreste del país, fueron reprimidas violentamente, con al menos ocho muertos y 22 heridos. La libertad de expresión sigue limitada en varias provincias, con censura a imágenes, contenido político, encuentros poéticos y redes sociales. Un medio vinculado a los talibanes calificó de «enemigos del Islam» a quienes informan sobre derechos humanos.

UNAMA recordó en otro informe que retornados, especialmente mujeres, exfuncionarios, activistas y periodistas, sufren arrestos arbitrarios y malos tratos, y urgió a la comunidad internacional a detener deportaciones sin evaluaciones de riesgo. EFE

