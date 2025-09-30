The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La ONU pide a los talibanes restablecer de inmediato el acceso a internet

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 30 sep (EFE).- La ONU pidió hoy al gobierno talibán afgano que «restablezca de inmediato» el servicio de internet y el acceso a las telecomunicaciones, tras un apagón total en el país cuyas razones aún no se conocen con exactitud.

Las autoridades del régimen talibán no han explicado las razones de fondo de esta decisión de imponer un apagón de internet y telecomunicaciones, que incluye las llamadas telefónicas.

Tampoco han informado sobre su duración.

Según dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, este apagón deja a Afganistán «aún más aislado del mundo exterior, amenaza la estabilidad económica y puede empeorar aún más una de las crisis humanitarias más graves, con efectos en las poblaciones vulnerables».

Labores humanitarias, operaciones bancarias, el tráfico aéreo, la provisión de servicios vitales y hasta las comunicaciones entre entidades públicas, absolutamente todas las esferas de la vida de los afganos se han visto afectadas por el apagón total de internet y telecomunicaciones, explicó este martes desde Kabul el representante humanitario de la ONU, Indrika Ratwatte, en una videoconferencia realizada por satélite desde Ginebra. EFE

int-fjo/nqs/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR