La ONU valora «diálogo constructivo» sobre Ucrania pero recuerda que Rusia sigue atacando

2 minutos

Naciones Unidas, 18 ago (EFE).- La ONU dijo este lunes estar lista para apoyar los esfuerzos por la paz en Ucrania y aplaudió el «diálogo constructivo» de EE.UU. con Rusia, Ucrania y los líderes europeos, pero alertó sobre la continuación de los ataques rusos en toda Ucrania.

El secretario general, António Guterres, está «siguiendo muy de cerca las discusiones en Washington», dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en alusión a las reuniones en la Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el ucraniano, Volodímir Zelenski, y con una delegación europea de alto nivel.

No obstante, apostilló que está muy «preocupado por la continuación de los ataques mortales de Rusia que hemos visto en toda Ucrania».

Guterres, dijo el portavoz, reiteró su llamada a una «paz amplia y sostenible» en Ucrania, que respete «su soberanía, independencia e integridad territorial» y se alinee con el derecho internacional, y expresó su disposición a «apoyar cualquier esfuerzo importante hacia ese fin».

También aludió a la cumbre entre Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, del pasado viernes en Alaska (EE.UU.) y reiteró que ese diálogo constructivo es notable «especialmente entre dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad» y tan «activos en la escena mundial».

Mientras tanto, el portavoz ofreció los últimos datos sobre la guerra en Ucrania, donde según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), este fin de semana los ataques de Rusia han «matado y herido a civiles», además de dañar viviendas e infraestructuras civiles.

Destacó también el alto riesgo en la primera línea debido a los ataques con drones de corto rango, que han contribuido a elevar los daños a personal, recursos e instalaciones humanitarias este año, mientras los trabajadores asisten a los ucranianos que huyen del conflicto en las regiones de Donetsk y Dnipro.

En concreto, señaló que solo este fin de semana, entre las reuniones presidenciales, unas 3.700 personas, un 10 % de ellas niños, fueron evacuadas de la primera línea en Donetsk, según las autoridades locales. EFE

nqs/fjo/llb