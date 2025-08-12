La OPEP revisa ligeramente al alza la demanda de petróleo en 2026, sin cambios en 2025

4 minutos

Viena, 12 ago (EFE).- La OPEP revisó este martes ligeramente al alza su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2026, al estimarla en una media de 106,52 millones de barriles diarios (mbd), 100.000 barriles al día más que la estimada hace un mes, lo que supone un crecimiento del 1,2 % interanual.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reforzó así, en su informe mensual, su visión optimista sobre la evolución del mercado mundial del ‘oro negro’ con la que ha defendido los aumentos de la producción que está implementando desde abril para revertir unos recortes voluntarios que adoptó en 2023.

El documento mantiene la demanda de este año en 105,14 mbd -1,29 mbd más que en 2024-, sin cambios con respecto al informe anterior, si bien destaca que espera un considerable incremento del consumo de combustibles para calefacción en la temporada fría del hemisferio norte. Vaticina que desde los 104,3 mbd actuales, el consumo subirá a 105,53 en el próximo trimestre y a 106,36 en los últimos tres meses del año.

«En previsión del próximo invierno (boreal), se espera un aumento típico en la demanda de combustible para calefacción, lo que incrementará las necesidades en el hemisferio norte», señalan los expertos de la organización, si bien matizan que estas perspectivas están sujetas a la incertidumbre meteorológica.

Con estas cifras, el crecimiento interanual del consumo planetario previsto para el próximo año es de 1,38 mbd, también 100.000 bd más que el estimado en el informe anterior.

En las industrializadas naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el aumento será solo de 0,1 mbd y de 0,2 mbd en 2024 y 2025, respectivamente, mientras que se situará en 1,2 mbd en cada uno de estos dos años en el conjunto del resto de países.

La organización basa sus cálculos en la expectativa de que «la economía mundial mantenga una trayectoria de crecimiento estable, respaldada por el sólido y consistente impulso observado en el primer semestre de 2025».

«La previsión de crecimiento económico mundial para 2025 se revisa ligeramente al alza, hasta el 3,0 %, mientras que la previsión para 2026 se mantiene en un sólido 3,1 %», unas mejoras de los pronósticos que, en línea con los más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), traslada a Estados Unidos, la Eurozona y China, mientras mantiene el nivel vaticinado hace un mes para la India, Brasil y Rusia.

El pasado 3 de agosto, la OPEP y sus aliados (‘OPEP+’) decidieron aumentar el bombeo en 547.000 barriles diarios a partir del 1 de septiembre, con lo que completaron la restitución de 2,2 mbd que habían retirado del mercado en 2023 para apuntalar los precios del barril de crudo.

El incremento que comenzó en abril, acelerándose en los siguientes meses, corre a cargo de ocho de los 22 ‘petroestados’ integrantes de la alianza, a saber, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Si bien los barriles adicionales atizan temores a un exceso de oferta y presionan así a la baja sobre las cotizaciones, la OPEP+ ha defendido la visión de que el mercado está en condiciones de absorberlos gracias a la buena marcha de la economía mundial.

Sin embargo, los analistas ven un giro en la estrategia de la OPEP+ a favor de recuperar cuota de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar las tarifas mediante fuertes recortes de las extracciones.

De hecho, buena parte de lo que han recortado desde 2022 ha sido sustituido por la producción de sus rivales, es decir, de países productores no miembros de esta alianza.

En su informe de hoy, la OPEP prevé que esa ‘oferta rival’ totalice en 2025 los 54,01 mbd para subir hasta 54,74 mbd en 2026, cifra ésta última reducida en 100.000 bd con respecto a la estimada hace un mes.

Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina serán los principales productores que contribuirán al aumento de los suministros ajenos a la OPEP+.

Por su parte, los 22 países de la alianza bombearon juntos 41,95 mbd en julio, lo que supone un aumento de 335.000 bd con respecto al nivel de junio, según los datos de «fuentes secundarias», es decir, de estimaciones de institutos independientes, publicados en el informe.

El incremento es menor que el de 411.000 bd pactado para el citado mes por el grupo, e incluye las extracciones de Venezuela, Libia e Irán, tres socios de la OPEP que están exonerados del compromiso de limitar su bombeo por diversas razones. EFE

wr/lab