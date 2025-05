La orden de arresto de Netanyahu le valió a la CPI sanciones y rebelión de algún Estado

La Haya, 18 may (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se apartó este viernes de su cargo hasta que concluya una investigación por presunto acoso sexual, solicitó hace ya un año la orden de arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un intento de frenar crímenes de guerra como el uso del hambre como arma en Gaza.

Desde entonces, varios países se han negado a detener a Netanyahu, mientras Khan enfrenta sanciones estadounidenses y acusaciones de agresión sexual por parte de una exasistente.

Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI están estudiando ahora una impugnación presentada por Israel sobre la jurisdicción del tribunal.

A finales de abril, la Sala de Apelaciones consideró que los jueces que desestimaron como “prematura” la impugnación israelí en la fase en la que aún se estaban estudiando las órdenes de arresto, habían “cometido un error de derecho al no abordar adecuadamente el argumento de Israel” sobre su derecho a desafiar la jurisdicción.

Aunque esto no invalidó las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, que el fiscal solicitó el 20 de mayo de 2024 y la CPI aprobó el 22 de noviembre, Israel celebró la decisión de Apelaciones como una victoria, al abrir la puerta a que el proceso se revise desde el fondo.

Israel ha rechazado la jurisdicción de la CPI y ha pedido la anulación de las órdenes de arresto, argumentando que el tribunal carece de autoridad sobre sus ciudadanos porque el Estado israelí no es firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte.

Pero la CPI tiene jurisdicción porque Palestina sí es miembro y los crímenes denunciados se cometieron en los territorios palestinos.

Netanyahu limita sus viajes

La CPI no tiene una fuerza policial propia que ejecute las órdenes de detención y depende, para ello, del compromiso con la ley de los Estados. Países clave como Estados Unidos, China y Rusia no son miembros de la Corte, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos o sus aliados.

Desde la emisión de la orden de arresto, Netanyahu se ha limitado a viajar solo a los países donde considera que no corre riesgo de ser detenido porque no sean miembros de la CPI o que hayan expresado su intención de no cumplir con sus órdenes.

A principios de abril, Netanyahu visitó Hungría, país que sí es miembro de la CPI y está obligado a arrestarlo y enviarlo a La Haya. Pero el primer ministro Viktor Orbán había prometido que el país no lo haría y anunció su intención de retirarse del Estatuto de Roma y romper con la Corte, un proceso que tarda un año desde que se formaliza.

En febrero y abril, el primer ministro israelí visitó Estados Unidos, país crítico con las órdenes de arresto emitidas por la situación en Palestina, aunque defensor de la misma decisión contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

Sanciones y escándalos

El presidente estadounidense Donald Trump no solo se negó a arrestar a Netanyahu, también ha decretado, con una orden ejecutiva, sanciones contra la CPI, incluyendo a Khan.

Las sanciones económicas y de viaje suponen la congelación de los activos en Estados Unidos de los afectados, así como una prohibición de entrar al país tanto para los sancionados como para sus familias.

Por otro lado, medios británicos y estadounidenses señalan a Khan desde octubre pasado, cuando los jueces aún estudiaban las órdenes de arresto, por supuesto acoso sexual a una mujer de su equipo.

La Asamblea de Estados Parte de la CPI, el órgano de supervisión de la Corte, solicitó en noviembre una “investigación externa” sobre “los asuntos” relacionados con la presunta “mala conducta” de Khan.

Éste niega que haya “verdad alguna en las insinuaciones” en su contra y denuncia que él y la CPI y están “sujetos a una amplia gama de ataques y amenazas” por el caso de Palestina.

Sobre el terreno, la situación humanitaria se agrava ante los impedimentos israelíes de permitir el acceso de la ayuda; los muertos en la Franja superan los 52.000 desde octubre de 2023. Además, el Gobierno israelí planea una nueva ofensiva terrestre que incluye desplazar a la población al sur del enclave palestino, y mantener sus tropas en cualquier territorio que tomen de la Franja. EFE

