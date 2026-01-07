La OTAN recuerda que la seguridad de un aliado «es inseparable de la seguridad de todos»

1 minuto

Bruselas, 7 ene (EFE).- La OTAN recordó este miércoles que su seguridad «se basa en la defensa colectiva» y que la seguridad de un aliado «es inseparable de la de todos», después de que EE.UU. afirmara que estudia el uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia.

«La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva. La seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica a toda Europa, al Ártico y al Atlántico norte», dijeron a EFE fuentes aliadas tras ser preguntadas sobre cuál sería el papel de la Organización en caso de que Estados Unidos decidiera atacar el territorio. EFE

