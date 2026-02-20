La pareja de Sebastián Marset es trasladada a un pabellón de máxima seguridad en Paraguay

Asunción, 20 feb (EFE).- Gianina García Troche, investigada por lavado de activos y considerada la pareja sentimental del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada a un pabellón de máxima seguridad para mujeres de una cárcel en el centro de Paraguay, informó este viernes el Ministerio de Justicia.

García Troche fue imputada por «lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas», según indicó el Ministerio Público, como parte de la investigación emprendida en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’, que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La mujer, que permanecía en el penal militar Viñas Cué, en Asunción, la capital del país, fue trasladada al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado a unos 39 kilómetros de esta ciudad, por orden de la juez penal de garantías especializada en crimen organizado Rosarito Montanía, detalló la cartera de Estado en un comunicado.

Según la nota, difundida en X, el procedimiento se cumplió «bajo estrictas medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes, y con la coordinación interinstitucional correspondiente».

García Troche, quien llegó en mayo del año pasado al país tras haber sido extraditada por España, fue sometida a controles médicos y a una verificación de identidad, entre otros, agregó la información oficial. En diciembre del año pasado debió ser internada tras sufrir una convulsión.

En declaraciones al canal privado NPY, el director general de Establecimientos Penitenciarios, el coronel Rubén Peña, explicó que en el pabellón de máxima seguridad al que fue trasladada García Troche permanecen 14 internas -ella incluida-, e indicó que todas «tienen celda individual» y permanecen sin interacción «unas con otras».

En enero último, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado ratificó una resolución de Montanía, quien había rechazado revocar la prisión preventiva de García Troche y ratificó la imputación por presunto lavado de dinero contra ella.

Tras esa operación, Marset es requerido en Paraguay. Está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz.

Estados Unidos anunció en mayo del año pasado una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Marset, a quien el Departamento de Justicia ha imputado cargos por presunto lavado de dinero.EFE

