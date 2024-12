La pareja presidencial de Honduras será ‘quemada’ despidiendo la Nochevieja de 2024

3 minutos

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y su esposo y asesor, el expresidente Manuel Zelaya, representados en un monigote que simboliza el ‘Año viejo’, serán ‘quemados’ en la última noche de 2024 como parte de una tradición popular con sentido crítico que realizan artesanos nacionales.

«Con todo respeto tenemos a la pareja presidencial, a Xiomara y Mel (Manuel), esto se convierte para nosotros como pueblo en una manifestación pacífica para hacerle saber a estos gobernantes el mal sentir del pueblo, no solo porque yo lo haya tomado en cuenta», dijo a EFE el artesano Luis Lagos, frente a su taller de muebles en el extremo sur de Tegucigalpa.

Lagos es uno de muchos artesanos que, a nivel nacional, elaboran monigotes, rellenados con cohetes y petardos, representando a figuras públicas del país que en su opinión han tenido un mal desempeño como funcionarios y son quemados despidiendo el año viejo y recibiendo el nuevo.

Con la pareja presidencial también será ‘quemado’ un caballo, blanco, animal preferido de Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato, de cuatro años.

Para la ‘quema’ de Castro, su marido y su caballo, Lagos explicó que recabó la opinión de varios hondureños que se detuvieron frente a su taller para sugerir ideas sobre quiénes serían los personajes de ‘Año viejo’ para ser quemados en el último minuto de 2024.

Lagos reiteró que «con todo respeto» quemarán a la pareja presidencial, esta vez sin cohetes y petardos, porque está prohibido su uso durante las fiestas de Nochebuena y Nochevieja por orden municipal.

Añadió que «la quema es para que puedan agarrar conciencia estos mandatarios y puedan revertir las cosas en favor del pueblo, queremos algo positivo en favor del pueblo, nos hemos sentido muy agobiados con tantas cosas negativas que han sucedido últimamente», enfatizó el artesano.

Señaló además que «la gente está muy enardecida, más que todo por el costo de la canasta básica, por la inflación y la devaluación del dólar que se ha disparado exageradamente».

«Cuando creímos que no iba a pasar de 24 lempiras y fracción por dólar, está a 25,50. Para comprar materia prima para la mueblería San José se nos hace complicado porque no nos pueden vender dólares, no sé dónde los han metido, dónde están y por qué los restringen, quisiéramos saber todas estas situaciones», expresó Lagos.

También indicó que la mano de obra nacional está abandonando el país por la falta de fuentes de trabajo.

«A qué se debe, presidenta, quisiéramos que este año 2025 realmente reviertan todas esas cosas si quieren seguir en el poder», acotó.

Lagos recordó que expresidentes como Juan Orlando Hernández, condenado este año a 45 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico; Porfirio Lobo, Manuel Zelata y Rafael Callejas, entre otros, han sido «quemados» como parte de la tradición para despedir el año que termina y recibir el nuevo.

En 2022, el año que asumió el poder, la presidenta Xiomara Castro fue ‘quemada’ montada a caballo, junto a su esposo, para que en 2023 hiciera un mejor Gobierno, dijo entonces a EFE Luis Lagos frente a su taller mostrando los monigotes. EFE

gr/fa/gbf

(foto) (video)