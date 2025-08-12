La patronal china del litio pide evitar «competencia malsana» y reforzar la cooperación

2 minutos

Pekín, 12 ago (EFE).- La rama de litio de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos instó a las empresas del sector a reforzar la coordinación entre los distintos eslabones de la cadena de valor y a rechazar las prácticas que puedan derivar en una «competencia malsana» que afecte al desarrollo de la industria.

En un comunicado, la entidad apeló este martes a «mantener un entorno de mercado justo, equitativo y ordenado» y a «resistir con firmeza» conductas como la competencia sin reglas, la monopolización del mercado o la publicidad engañosa.

La asociación defendió que las empresas del sector del litio deben respetar las normas de competencia del mercado, al tiempo que recomendó evaluar con anticipación las tendencias del sector para planificar de forma «racional» la construcción de nueva capacidad productiva.

Entre las medidas propuestas figuran la firma de acuerdos de colaboración a largo plazo para estabilizar el suministro, optimizar la distribución de capacidades e impulsar la coordinación industrial, con el fin de mantener un flujo fluido en la cadena de suministro y favorecer un entorno de crecimiento sostenible.

China se ha convertido, tras Bolivia, en el segundo país en reservas identificadas de litio, con un incremento del 16,5 % respecto al total global en el último año, de acuerdo con datos del Ministerio chino de Recursos Naturales.

El país es además el mayor productor y consumidor mundial de este mineral, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

La declaración de la asociación se produce en un momento de reajustes en el mercado del litio, especialmente en Yichun, en la provincia suroriental de Jiangxi, una de las principales zonas productoras del material.

Allí, Contemporary Amperex Technology (CATL), mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, anunció esta semana la suspensión de sus operaciones en la mina Lianxiawo al expirar su licencia de explotación.

Según datos de Bank of America citados por medios financieros, la mina representa cerca del 6 % de la producción global de litio, lo que podría repercutir temporalmente en los precios internacionales, si bien el mercado afronta actualmente un exceso de capacidad en China. EFE

aa/jacb/rrt