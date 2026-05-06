La peruana Zuliana Lainez, nueva presidenta de la Federación Internacional de Periodistas

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París, 6 may (EFE).- La periodista y sindicalista peruana Zuliana Lainez (Lima, 1977) fue elegida este miércoles presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en ocupar el cargo.

«Es histórico que América Latina esté al frente de una federación mundial en el centenario de su fundación. Este momento ha tardado cien años en llegar y ahora le toca el turno a nuestro continente», dijo la nueva presidenta.

La elección de Lainez, que hasta el momento se había desempeñado como vicepresidenta de la FIP, se produjo en el trigésimo segundo congreso de la organización en París, que coincide con el centenario de su fundación en dicha ciudad.

Lainez, que también trabaja en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ha ocupado diferentes cargos en la FIP a lo largo de 16 años y en las presentes elecciones fue la única en presentar una candidatura al cargo.

Con su nombramiento, la peruana opinó que no se está «eligiendo a un presidente», sino «a una persona para dirigir un equipo».

«Los latinoamericanos, al igual que muchos de nuestros compañeros del Sur, sabemos lo que significa resistir y luchar. Esta historia nos persigue, pero también es una fuerza motriz para afrontar los retos actuales», agregó.

La FIP sostuvo en un comunicado que su elección marca «un punto de inflexión en la representación del sur global» y que «reconoce la dedicación de Lainez por la defensa de los derechos laborales, la seguridad de los periodistas y la promoción de la libertad de expresión».

Por su parte, la vicepresidencia de la FIP recayó sobre Nasser Abu Bakr, del Sindicato de Periodistas Palestinos, que fue elegido con mayoría absoluta de votos entre los delegados asistentes.

En declaraciones a EFE, el ex secretario general adjunto de la FIP, Paco Audije, subrayó que la elección de Lainez «es muy representativa de la orientación» actual de la federación, que «ha mejorado su presencia e importancia en Asia, África y América Latina».

Lainez es, además, la tercera mujer en dirigir la FIP en toda la historia de la organización, después de la belga Mia Doornaert (1986-1990) y de su predecesora, la francesa Dominique Pradalié (2022-2026). EFE

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