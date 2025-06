La población LGTBI+ en México vive soledad y rechazo en la tercera edad

Guadalajara (México), 29 jun (EFE).- Los adultos mayores de la comunidad LGTBI+ en México suelen enfrentarse a la soledad, al rechazo de las generaciones más jóvenes y a una necesidad de mantenerse en el ‘clóset’ para no enfrentarse a sus familias en la última etapa de sus vidas.

Pablo Orozco Chávez, coordinador de la Comunidad Apapacho, que atiende a esta población en Guadalajara (oeste de México) dijo a EFE que, de acuerdo a sus cálculos, alrededor de la mitad de las personas homosexuales en la tercera edad están casados y tienen hijos, lo que complica aún más su expresión identitaria.

“La cuestión es que hay algunos o la mayoría que no quieren ser visualizados. No tengo una estadística, pero calculando el 50 % (…) de los adultos mayores están casados y tienen hijos. Todavía tenemos ese peso muy grande que viene cargado por esa parte social, religiosa”, señaló.

Aunque el grueso de la población homosexual tiene posiblidades económicas para sobrevivir debido a que la mayoría no tuvieron descendencia, muchos de ellos son rechazados por sus familias o por las generaciones más jóvenes, quienes los ven como extraños de su círculo, explicó Orozco Chávez.

“Muchas veces ya a los 30 o 40 años ya (eres) es un viejo y las mismas generaciones jóvenes te dicen: no (queremos) viejos, no señores, no maduros”, afirmó.

En soledad

Otro de los obstáculos de la comunidad gay adulta mayor es que quienes salieron del ‘clóset’ en algún momento de su vida viven en soledad y sin ganas de salir de sus casas. Incluso muchos de quienes viven en asilos, prefieren ocultar su orientación sexual, refirió Orozco Chávez.

“Probablemente hay personas de los adultos mayores LGBT, que no están casados, que sí hay más probabilidades de que puedan sentirse solos, inclusive hay adultos mayores que nos han dicho ‘amigos de nosotros han fallecido solos’», expresó.

Para Miguel Ángel Guerrero, un jubilado de 67 años, llegar a la tercera edad es enfrentarse a muchos momentos solo, en los que hay que entender que la familia tiene sus tiempos y procesos y no siempre están disponibles.

“(Al) llegar a adulto mayor sí llegas a un punto de mucha soledad en que hay que saberlo trabajar para no caer en una depresión”, declaró a EFE.

Para mantenerse activo, el excontador asiste a clases de zumba, lleva una rutina saludable que ayuda a evitar el aislamiento y generar vínculos.

“No me permito que me empiece a abrumar esa soledad o a hostigarme. Me levanto y digo, vamos a la calle, voy a hacer algo, no sé. Creo que he aprendido a trabajarla hasta ahorita, en ese sentido, esta comunidad es importante”, expresó.

Hacer comunidad

Miguel Ángel Guerrero e Ignacio Muñoz, de 68 años, son parte de Comunidad Apapacho, una iniciativa ciudadana conformada hace un año que ofrece atención y un espacio seguro e inclusivo para que las personas de la población LGTBI+ de la tercera edad desarrollen actividades recreativas y creen vínculos.

Muñoz, un exingeniero que vive con su pareja, sabe que no muchas personas de la comunidad tienen el apoyo necesario y viven completamente solas.

“(El proyecto) está siguiendo, está motivando, está tratando de infundir un poquito más el ánimo, levantar el ánimo de mucha gente que dentro de nuestra comunidad homosexual de la tercera edad, realmente necesitamos eso. (…) Necesitan lugares seguros”, comentó.

Además de actividades de esparcimiento y de organización para ayuda mutua e intergeneracional, Comunidad Apapacho pretende generar alternativas sostenibles, como el ‘cohousing’ para personas solas.

“Cinco personas tienen dinero, compran una casa y se reparten los gastos. Es más fácil pagar un enfermero entre varios, que solo”, explicó Pablo Orozco Chávez.

También piensan en el ‘coliving’ como alternativa. Para quienes no pueden adquirir una casa, es viable rentar una casa entre varios, reduciendo costos y generando compañía.

El coordinador de la comunidad afirma que es urgente atender a este sector poblacional pues en 2025, el 30 % de la ciudadanía tendrá 60 años o más.

“La verdad es que no sé si nos estamos adelantando o no, pero yo creo que es el momento de hablarlo, de platicarlo, de exponerlo y de investigar qué es lo que pudiera pasar”, concluyó. EFE

