La Policía busca a cuatro sospechosos del robo de 600 objetos de un museo en Inglaterra

1 minuto

Londres, 11 dic (EFE).- La Policía británica hizo este jueves un llamamiento ciudadano para localizar a cuatro hombres sospechosos del robo en septiembre de más de 600 objetos del archivo del Museo de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, vinculados al Imperio Británico y la Commonwealth (mancomunidad de antiguas colonias y protectorados).

La Policía del condado de Avon y Somerset señaló que los sospechosos accedieron a un edificio en la zona de Cumberland Road en la madrugada del 25 de septiembre.

Según el detective Dan Burgan, fueron sustraídos recuerdos, pertenencias domésticas, fotografías y documentos históricos, muchos de ellos donaciones y todos de gran valor cultural.

«Forman parte de una colección que ofrece una visión compleja de la historia británica. Esperamos que la ciudadanía nos ayude a llevar a los responsables ante la justicia», declaró.

La fuerza difundió imágenes de circuito cerrado de televisión de los cuatro varones y pidió colaboración para identificarlos y localizar las piezas robadas.

La colección del Museo de Bristol sobre el Imperio Británico y la Commonwealth documenta los vínculos de Reino Unido con los países de su imperio desde finales del siglo XIX hasta tiempos recientes.

Contiene documentos de británicos que vivieron y trabajaron en las colonias, así como colecciones de cine y fotografías que abarcan desde 1920 hasta la década de 1970, con material de India y varios países africanos. EFE

jm/rb/rcf