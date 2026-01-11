La policía israelí detiene a un asesor de Netanyahu

afp_tickers

2 minutos

La policía israelí anunció este domingo haber detenido a un asesor del primer ministro Benjamin Netanyahu como sospechoso de obstruir una investigación sobre la filtración de información militar durante la guerra de Gaza, según medios locales.

La policía no reveló la identidad del detenido. Según la prensa es Tzachi Braverman, el actual jefe de gabinete de Netanyahu que está designado para ser el próximo embajador de Israel en el Reino Unido.

«Esta mañana, un alto cargo de la oficina del primer ministro fue detenido para ser interrogado (…) por sospecha de obstrucción a la investigación», informó la policía.

El exasesor de Netanyahu Eli Feldstein afirmó recientemente que Braverman intentó obstruir una investigación sobre una filtración de información militar a la prensa extranjera durante la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza.

En 2024 Feldstein filtró un documento clasificado del ejército israelí al medio alemán Bild, por lo que fue arrestado y acusado posteriormente.

El documento tenía como objetivo demostrar que Hamás no estaba interesado en un acuerdo de alto el fuego y apoyar la afirmación de Netanyahu de que los rehenes capturados por militantes palestinos el 7 de octubre de 2023 solo podrían ser liberados mediante acciones militares.

Según los medios de comunicación israelíes, la policía registró la casa de Braverman.

Feldstein también es sospechoso en el llamado escándalo «Qatargate», en el cual él y otros colaboradores de Netanyahu habrían sido reclutados por Catar para promover la imagen de la monarquía del Golfo en Israel.

Catar alberga a líderes de Hamás y ha desempeñado un papel de mediador entre Israel y el movimiento islamista palestino durante la guerra en Gaza.

glp/jd/amj/erl