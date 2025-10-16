La Policía ucraniana detiene a 6 soldados por chantajes, secuestro y torturas en Ternópil

Kiev, 16 oct (EFE).- La Policía Nacional ucraniana ha anunciado la detención de seis soldados también ucranianos por secuestrar, torturar y chantajear a civiles en la región de Ternópil del oeste de Ucrania.

Según explica la Policía en un comunicado, se han iniciado procedimientos contra siete sospechosos de estos delitos.

“Los agresores llevaban a las víctimas fuera de la ciudad, les pegaban y pedían dinero o bienes”, se lee en la nota de la Policía, que ha recuperado en la región de Kiev un coche obtenido por estos medios por los sospechosos.

La Policía revela también que el grupo actuó contra un militar de servicio que recibía tratamiento, contra el que dispararon cuando estaba en la calle. La víctima fue obligada a subir a un minibús y sus agresores le pidieron 50.000 grivnas (más de mil euros).

La nota policial refiere otros dos casos similares. En uno de ellos, la víctima fue secuestrada durante tres días.

Además de en Ternópil, se han llevado a cabo redadas en el marco de la operación en las regiones de Kiev (norte) y Járkov (noreste).

Según varias informaciones, los militares detenidos forman parte de la Tercera Brigada de Asalto, que tiene sus orígenes en el regimiento Azov y ha sido elevada recientemente a la categoría de Corpus dentro del Ejército.

La brigada ha publicado un comunicado en el que dice estar abierta a cooperar con las fuerzas del orden para esclarecer los hechos. EFE

