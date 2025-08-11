La potencia de la marihuana legal en Canadá se ha multiplicado por cinco en 20 años

2 minutos

Toronto (Canadá), 11 ago (EFE).- Un estudio médico dado a conocer este lunes advirtió de que la potencia de la marihuana en Canadá se ha multiplicado por cinco en los pasados 20 años, lo que ha incrementado el riesgo de psicosis entre sus usuarios, especialmente entre hombres jóvenes.

El estudio realizado por el Canadian Medical Association Journal (CMAJ) indicó que el contenido de tetrahidrocannabinol (THC), el elemento psicoactivo del cánnabis, en la mayoría de la marihuana legal de Canadá es ahora del 20 %, mientras que a principios del siglo la cifra era del 4 %.

Los investigadores también advirtieron que los usuarios de marihuana de elevada potencia, con más de un 10 % de THC, y que la consumen con frecuencia tienen un riesgo de psicosis causada por su consumo del 0,47 %. Además, un historial de enfermedades mentales (como depresión o ansiedad) incrementa el riesgo de psicosis.

Datos de la provincia de Ontario, la más poblada del país, señalan que los que acuden a los servicios de emergencia por consumo de cánnabis tienen un riesgo 14,3 veces mayor de desarrollar un trastorno del espectro esquizofrénico en los tres años siguientes; en el caso de visitas por psicosis inducida por cánnabis, el riesgo es 241,6 veces mayor.

El estudio terminó señalando que medicaciones antipsicóticas de segunda generación pueden ser efectivas para aliviar los efectos en los pacientes con los síntomas más graves y persistentes.

En 2018, Canadá se convirtió en el primer país del G7 y del G20 en legalizar el uso recreativo de la marihuana para mayores de 18 años.

En estos momentos, el 70 % de la marihuana que se consume en el país proviene de fuentes legales.

Desde su legalización, el sector del cánnabis ha contribuido con 43.500 millones de dólares canadienses (31.600 millones de dólares estadounidenses o 27.200 millones de dólares) al Producto Interior Bruto (PIB) del país, según la firma Deloitte.

Entre 2018 y 2021, las autoridades canadienses recaudaron 15.100 millones de dólares en impuestos y el sector sustentó 98.000 empleos directa e indirectamente. EFE

