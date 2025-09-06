La prensa nicaragüense destaca el empate de la Azul y Blanco frente a Costa Rica

3 minutos

San José, 6 sep (EFE).- La prensa deportiva nicaragüenses destacó este sábado el empate por 1-1 que consiguió la Azul y Blanco frente a Costa Rica en la primera jornada del grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Asimismo, resaltó el gol de penalti que convirtió el atacante Byron Bonilla contra el experimentado portero Keylor Navas, que acabó con una sequía de 21 años sin anotar de Nicaragua ante Costa Rica.

«Nicaragua sorprende a Costa Rica y le saca un histórico empate en Managua», reseñaron las plataformas nicaragüenses 100 % Noticias e Intertextual, que despachan desde el exilio.

El diario La Prensa tituló en su portada «¡Puntazo mundialista!» y resaltó que Nicaragua empató ante Costa Rica jugando con inferioridad numérica desde el minuto 54.

Además, subrayó las declaraciones de Bonilla después del partido sobre el gol a Navas, en la que, dijo, «los sueños se cumplen».

Para la plataforma Despacho 505, fue un «histórico empate de Nicaragua ante Costa Rica», y explicó que el resultado es considerado histórico, pues en la previa se preveía un triunfo amplio de la selección costarricense.

«Costa Rica no puede en Managua y se conforma con un empate», publicó el portal Nicaragua Investiga, que relató que los ticos dominaron el partido sin crear peligro a su rival en el Estadio Nacional de Nicaragua, pero el local plantó batalla con el protagonismo de un aguerrido Bonilla.

La plataforma Artículo 66 tituló «Nicaragua vibra en un empate histórico ante Costa Rica y sueña con el Mundial 2006», y destacó que fue un empate con sabor a triunfo, y que lo inesperado lo hizo Byron Bonilla en la parte final.

«Empate con sabor gloria: Nicaragua ilusiona rumbo al Mundial 2026», subrayó el portal gubernamental El 19, mientras el Canal 8 de la televisión nicaragüense destacó que «Nicaragua y Costa Rica empatan en duelo intenso rumbo al Mundial 2026».

En tanto, los canales 2 y 13 resaltaron que Nicaragua empató ante Costa Rica «con garra y corazón» y «en un duelo de infarto», respectivamente.

Con 10 jugadores desde el minuto 54, la Azul y Blanco remontó una desventaja mínima a la favorita Costa Rica, que la hace soñar en sus aspiraciones de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Bonilla cobró un penal en el minuto 81 y batió a mundialista Navas, que hizo estallar en júbilo a los más de 18.000 aficionados que asistieron al Estadio Nacional de Fútbol, en Managua.

Con los resultados del viernes, las cuatro selecciones que conforman el grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 quedaron empatados con 1 puntos. Horas antes, las selecciones de Haití y Honduras empataron sin goles.

El próximo rival de Nicaragua será Honduras, mientras que Costa Rica se enfrentará a Haití. EFE

mg/gf/laa