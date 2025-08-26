La presidenta de México liga lucha climática con reducción de pobreza y soberanía

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la lucha contra el cambio climático debe estar ligada a la reducción de la pobreza, la defensa de la soberanía y un modelo de desarrollo sostenible con justicia social.

“No puede hablarse de cambio climático si no hablamos de reducción de la pobreza. No puede hablarse de reducción si no tenemos como eje central el bienestar de la población, tienen que ser juntos”, afirmó Sheinbaum al inaugurar en el Palacio Nacional la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la acción climática regional.

Frente a representantes de 22 países, la mandataria subrayó que su Gobierno ha logrado que 13,5 millones de personas salgan de la pobreza en seis años, al tiempo que destacó el “humanismo mexicano”, el cual dijo es un modelo basado en cuatro pilares: economía, justicia social, medioambiente y soberanía.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, destacó programas que impulsa su Gobierno, como ‘Sembrando Vida’, que con una inversión de 2.000 millones de dólares anuales pretende apoyar a 400.000 familias campesinas en la siembra de árboles y cultivos de autoconsumo.

“México tiene uno de los programas más ambiciosos del mundo. Le llamamos Sembrando Vida”, presumió.

Asimismo, anunció que el país invertirá cerca de 10.000 millones de dólares en trenes de pasajeros y carga para reducir emisiones y que en 2026 presentará un mini vehículo eléctrico diseñado por instituciones públicas mexicanas.

La presidenta defendió también la meta de que 35 % de la generación eléctrica de México provenga de energías renovables en 2030, como se ha comprometido ante la COP, a la par que persigue el objetivo de electrificar todas las comunidades rurales con paneles solares.

“Todavía el 1,5 % de nuestra población no tiene acceso a la electricidad. El objetivo es que todos tengan acceso a la electricidad y que, aquellos que siguen consumiendo leña para el consumo de sus alimentos, lo hagan de manera eficiente y sin necesidad de que las mujeres se enfermen”, dijo.

El encuentro ministerial en la capital mexicana se enmarca en la preparación de la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, en noviembre de 2025. EFE

jsm/enb