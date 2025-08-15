La princesa Ana cumple 75 años en privado, sin conmemoración pública

Londres, 15 ago (EFE).- La princesa Ana, hermana del rey Carlos III del Reino Unido, cumple este viernes 75 años, pero ha optado por celebrarlo en privado, sin ninguna conmemoración pública.

De perfil bajo, el palacio de Buckingham ha divulgado una nueva fotografía de la princesa, en la que aparece sonriente, con un vestido azul y cuello blanco, junto a una ventana en su casa de Gatcome Park, su residencia campestre en Gloucestershire (oeste de Inglaterra).

La hermana del rey, que siempre ha estado muy unida a su hermano mayor, pasará el día navegando por las islas occidentales de Escocia junto a su marido, el vicealmirante Tim Laurence, según los medios.

La foto divulgada hoy, tomada el mes pasado, ha estado a cargo del fotógrafo John Swannell.

La hija de la fallecida reina Isabel II es conocida por volver a utilizar sus prendas, incluso décadas después de llevarlas, por lo que no ha sorprendido que en la instantánea de hoy lleve el mismo vestido que utilizó en junio en la ceremonia de unos premios de la llamada Fundación del Rey en el Palacio de St. James (Londres).

El mes pasado, la Real Casa de la Moneda presentó la primera moneda oficial del Reino Unido en honor a Ana, creada para celebrar su cumpleaños y su trayectoria de servicio.

Antes de Ana, Swannell también fotografió a Diana, Princesa de Gales, así como a Isabel II para su retrato oficial del Jubileo de Diamante en 2012, mientras que otras figuras destacadas a las que tomó instantáneas figuran el antiguo primer ministro laborista británico Tony Blair y el actor Michael Caine.

En 1973, la princesa se casó con el capitán Mark Phillips, padre de sus dos hijos -Peter y Zara Phillips-, pero se divorciaron en 1992, el mismo año de su matrimonio en Escocia con Tim Laurence.

Ana, que lleva el título de princesa Real, concedido en su día por su madre, tiene siempre una apretada agenda de compromisos que la lleva a viajar extensamente por el Reino Unido y el extranjero.

Conocida por su pasión por los caballos y su trayectoria ecuestre, ya que compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, Ana apoya a organizaciones de equitación para personas con discapacidad en varios países, sobre todo antiguas colonias británicas.

También dedica gran parte de su tiempo a apoyar la labor de la organización ‘Save the Children’, de la que es presidenta desde 1970.

Colabora con más de 300 organizaciones benéficas, así como regimientos militares británicos, y dedica gran parte de su vida laboral a compromisos y visitas oficiales. EFE

