La princesa Catalina luce su nueva melena más rubia bajo un chaparrón en Londres

Londres, 4 sep (EFE).- La princesa de Gales, Catalina, lució este jueves por primera vez en un acto público su nuevo estilo con el pelo más rubio, en un evento en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres en el que fue sorprendida por un chaparrón.

La duquesa de Cambridge llegó acompañada de su esposo, el príncipe Guillermo -heredero al trono británico-, quien también tuvo que resguardarse bajo un paraguas mientras ambos daban conversación a los niños de una escuela primaria local invitados al evento.

Catalina, que durante años llevó el pelo castaño, ha aclarado ahora su melena, que luce más larga de lo habitual y ondulada en las puntas.

Visto el repentino aguacero, la princesa sugirió a los profesores: «Déjenlos entrar, llevémoslos dentro, llueve a cántaros», al tiempo que levantó su paraguas para proteger a algunos de los pequeños.

Los escolares iban a enseñar a la pareja, ambos de 43 años y padres de tres hijos, la vida acuática que habían descubierto en el estanque del museo londinense, pero finalmente acabaron haciendo actividades en el interior.

A principios de agosto, la duquesa, muy centrada en iniciativas para la primera infancia, lanzó a través de la fundación que preside una serie de cortos animados con el objetivo de apoyar el desarrollo social y emocional de los niños.

La princesa de Gales anunció en enero de 2025 que el cáncer -de tipología desconocida- del que había sido diagnosticada un año antes está «en remisión» y en los últimos meses ha efectuado un retorno gradual a sus compromisos oficiales y a sus labores benéficas. EFE

