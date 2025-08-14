La producción industrial cayó un 1,3 % en la eurozona y un 1,0 % en la UE en junio

Bruselas, 14 ago (EFE).- La producción de la industria se contrajo un 1,3 % en la eurozona y un 1,0 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en junio con respecto a mayo, según los datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En comparación con junio de 2024, sin embargo, esta aumentó en un 0,2 % en los países del euro y en un 0,5 % en los Veintisiete.

Por su parte, España registró un aumento de la producción industrial del 1,1 % en términos mensuales y del 2,5 % en la comparativa interanual.

El descenso de la producción frente a mayo se debió a una caída de la manufactura de bienes: la producción de bienes de consumo no duraderos se contrajo un 4,7 % en la eurozona y un 3,7 % en la UE; la de bienes duraderos un 0,6 % y 0,4 %, respectivamente, la de bienes intermedios un 0,2 % en ambos casos; y la de bienes de capital cedió un 2,2 % y un 1,7 %, respectivamente.

Solo la producción de energía aumentó un 2,9 % en el área de la moneda única y un 2,7 % en el conjunto del bloque comunitario.

Por países, los principales descensos mensuales se observaron en Irlanda (-11,3 %), seguida de lejos por Portugal (-3,6 %) y Lituania (-2,8 %), mientras que los mayores aumentos se registraron en Bélgica (5,1 %), Francia y Suecia (ambas 3,8 %); y Grecia (3,3 %).

En términos interanuales, se redujo la producción de bienes intermedios (1,8 % en la eurozona y 1,6 %) en la UE, de bienes de capital (2,1 % y 1,3 %, respectivamente) y de bienes de consumo duraderos (4,0 % y 3,5 %).

Por el contrario, aumentaron la producción de energía, un 4,6 % en el área del euro y un 3,5 % en la UE, y la de bienes de consumo no duraderos, un 5,8 % y un 5,3 %, respectivamente.

Suecia (13,4 %), Irlanda (+10,5 %) y Letonia (+7,3 %) registraron las subidas más pronunciadas de la manufactura industrial, en tanto que Bulgaria (-8,2 %), Hungría (-4,9 %) y Eslovenia (-4,3 %) anotaron los principales descensos en comparación con junio de 2024. EFE

