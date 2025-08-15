The Swiss voice in the world since 1935

La producción industrial en EE.UU. disminuyó un 0,1 % en julio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 15 ago (EFE).- La producción industrial (PI) de Estados Unidos cayó un 0,1 % en julio, debido sobre todo al estancamiento del sector manufacturero tras el crecimiento registrado el mes anterior, según informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

A ritmo anual, la PI en la primera economía mundial avanzó un 1,4 % en el séptimo mes del año.

La producción manufacturera – que representa un 76,8 % de la producción total – se mantuvo sin cambios tras la subida del 0,3 % de junio.

El índice de servicios públicos decreció un 0,2 % después del repunte del 1,8 % anterior, lastrado en parte por la caída del 0,3 % en la producción de servicios eléctricos, que no pudo ser compensada por el aumento en la producción de gas natural.

El sector de la minería continuó su tendencia a la baja con una disminución del 0,4 %.

La maquinaria registró un decrecimiento del 0,3 %, mientras que los productos minerales no metálicos se recuperaron con una subida del 0,6 %. Los vehículos y las piezas evidenciaron un decrecimiento del 0,3 %.

La producción de bienes no duraderos bajó un 0,4 %, con decrecimientos en rubros como la producción de ropa y artículos de cuero, los derivados del petróleo y el carbón, y de los alimentos, bebidas y el tabaco.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, bajó en julio hasta quedar en el 77,5 %, dos décimas menos que en junio. EFE

ygg/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR