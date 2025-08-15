La producción industrial en EE.UU. disminuyó un 0,1 % en julio

1 minuto

Washington, 15 ago (EFE).- La producción industrial (PI) de Estados Unidos cayó un 0,1 % en julio, debido sobre todo al estancamiento del sector manufacturero tras el crecimiento registrado el mes anterior, según informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

A ritmo anual, la PI en la primera economía mundial avanzó un 1,4 % en el séptimo mes del año.

La producción manufacturera – que representa un 76,8 % de la producción total – se mantuvo sin cambios tras la subida del 0,3 % de junio.

El índice de servicios públicos decreció un 0,2 % después del repunte del 1,8 % anterior, lastrado en parte por la caída del 0,3 % en la producción de servicios eléctricos, que no pudo ser compensada por el aumento en la producción de gas natural.

El sector de la minería continuó su tendencia a la baja con una disminución del 0,4 %.

La maquinaria registró un decrecimiento del 0,3 %, mientras que los productos minerales no metálicos se recuperaron con una subida del 0,6 %. Los vehículos y las piezas evidenciaron un decrecimiento del 0,3 %.

La producción de bienes no duraderos bajó un 0,4 %, con decrecimientos en rubros como la producción de ropa y artículos de cuero, los derivados del petróleo y el carbón, y de los alimentos, bebidas y el tabaco.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, bajó en julio hasta quedar en el 77,5 %, dos décimas menos que en junio. EFE

ygg/amg