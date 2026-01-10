La provincia argentina de Chubut aumenta a 565 los brigadistas para combatir incendios

2 minutos

Buenos Aires, 10 ene (EFE).- La provincia argentina de Chubut, en la sureña región de la Patagonia, anunció este sábado que se elevará a 565 el número de brigadistas abocados a combatir los focos de incendios en ese distrito, que ya consumieron 5.500 hectáreas.

Según informó el Gobierno de Chubut en un comunicado, para este sábado está prevista la llegada de 85 brigadistas, entre ellos 63 de la central provincia de Córdoba.

«Las 85 personas mencionadas se suman este fin de semana a las 480 que ya son parte del intenso operativo, entre combatientes y equipos de apoyo dependientes de diferentes instituciones», indicó el Ejecutivo provincial.

En el operativo participan seis aviones y dos helicópteros, además de numerosos vehículos terrestres.

Según informó este sábado la Agencia Federal de Emergencias, los focos activos en Chubut son dos: Puerto Patriada -cerca de las localidades de Epuyén y el Hoyo- y Puerto Café -dentro del parque nacional Los Alerces-.

A última hora de este viernes, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que la superficie afectada por los incendios ya supera las 5.500 hectáreas y que hasta el momento hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas.

En Chubut hay otros dos focos de incendio: uno en la zona de Loma de la Chancha y El Turbio y otro en el área de El Engaño y Río Pico, ambos controlados.

Bajo condiciones de sequía y fuertes vientos, los incendios afectan también a otras provincias de la Patagonia argentina.

En la provincia de Santa Cruz, el incendio en el área de Túnel Inferior, dentro del parque nacional Los Glaciares, donde se quemaron 764 hectáreas, ya logró ser contenido.

La también sureña provincia de Río Negro registra dos focos de incendios: Cantera Eva Perón (controlado) y Vertedero Municipal de Bariloche (contenido).

En tanto, la provincia de Neuquén (suroeste) registra cuatro focos: Cerro Chañy (contenido); Polcahue Ñorquinco (contenido); y Magdalena (activo) y Ruca Quillén (circunscrito), éstos dos últimos dentro del parque nacional Lanín. EFE

nk/jrh