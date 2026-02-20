La provincia canadiense de Alberta achaca a los migrantes su déficit fiscal

Toronto (Canadá), 20 feb (EFE).- La jefa de Gobierno de la provincia canadiense de Alberta, Danielle Smith, defendió este viernes la celebración de un referéndum para controlar la migración en su territorio, el más rico del país, e insistió en que la inmigración es la causa del déficit provincial.

Smith declaró en una rueda de prensa que quiere que Alberta tenga un modelo similar al de otra provincia canadiense, Quebec, que le permite «un control total sobre sus inmigrantes económicos».

La jefa de Gobierno de Alberta también señaló que el referéndum sobre migración se celebrará el 19 de octubre y dijo que podría coincidir con una posible consulta sobre la separación del resto de Canadá, una propuesta que ha ganado adeptos en los últimos meses y que Smith ha facilitado.

Smith acusó al Gobierno federal durante la etapa del primer ministro Justin Trudeau (2015-2025) de provocar políticas migratorias «insostenibles».

«Esta política se produjo sin consultar a nadie y se aplicó sin que nadie entendiese lo que estaba pasando», añadió la política conservadora que políticamente se ha situado en la órbita del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió en enero de 2025.

Smith cifró en 12.000 dólares canadienses (8.700 dólares de EE.UU. o 7.440 euros) el costo anual de la escolarización de un hijo de un trabajador temporal extranjero en la provincia y en 6.000 dólares el costo de cada persona para el sistema sanitario.

Asimismo, defendió que otras jurisdicciones, tanto en el país como en el extranjero, no cubren de forma gratuita con sus sistemas sanitarios públicos las necesidades médicas de los trabajadores temporales extranjeros.

El jueves, cuando en un discurso televisado anunció su intención de convocar la consulta sobre control migratorio, Smith dijo que «a los contribuyentes de Alberta no se les puede seguir pidiendo que subsidien todo el país con transferencias federales, ni que permitan que el Gobierno federal inunde nuestras fronteras con nuevas llegadas».

Alberta es la provincia más rica de Canadá en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita gracias en gran medida a sus yacimientos petrolíferos. La provincia, situada en el oeste de Canadá, produce unos 4 millones de barriles diarios de petróleo, una cifra similar a la de países como Irak o China.

El 90 % de la producción de petróleo de Canadá, que es el cuarto mayor productor de crudo del mundo, proviene de Alberta, cuyo PIB per cápita ascendió a 71.000 dólares en 2024, el más elevado del país.

A pesar del petróleo, el Gobierno de Smith se enfrenta a un grave déficit presupuestario. Alberta revelará la próxima semana la magnitud del déficit para este año, pero la jefa de Gobierno ya ha anticipado que será sustancial.

En los últimos 50 años, Alberta ha tenido déficit presupuestario 23 ocasiones. En ese mismo periodo, los conservadores han gobernado la provincia durante 46 años. Solo cuatro años, de 2015 a 2019, el Gobierno de Alberta fue del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD). EFE

