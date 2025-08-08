La RD del Congo remodela su Gobierno e incorpora a dos excandidatos presidenciales

Nairobi, 8 ago (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) anunció la nueva composición de su Gabinete de ministros, que incluirá a dos excandidatos presidenciales, en un aparente esfuerzo por fomentar el consenso en el seno de la coalición de Gobierno y en un contexto marcado por el conflicto en el este del país.

En la noche del jueves a este viernes, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, desveló los integrantes del nuevo Gobierno que, a pesar de los anuncios previos de que sería más pequeño que el anterior, cuenta con 53 ministros (solo uno menos).

Según reportaron medios locales, la gran sorpresa del nuevo Ejecutivo es el nombramiento como viceprimer ministro a cargo del presupuesto de Adolphe Muzito, exaspirante presidencial y ex primer ministro bajo la Presidencia del exjefe de Estado Joseph Kabila (2001-2019).

También fue nombrado como miembro del Gabinete el excoordinador del movimiento ciudadano Filimbi y el excandidato a la Jefatura del Estado Floribert Anzuluni, al frente del Ministerio de Integración Regional.

Más allá de éstas y algunas nuevas incorporaciones más, el Gobierno congoleño mantiene a los mismos integrantes.

Esta remodelación se produce mientras el Ejecutivo se encuentra inmerso en dos procesos de negociaciones: uno con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en Doha, bajo el auspicio de Catar, y otro con la vecina Ruanda -que apoya a la citada milicia, según han confirmado la ONU y otros países-, con la mediación de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, se está desarrollando un juicio militar por traición, entre otros cargos, contra Kabila, que ha sido acusado de apoyar al M23. EFE

lbg/psh