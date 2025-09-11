The Swiss voice in the world since 1935

La República Checa adquiere 44 tanques Leopard 2A8 por 1.370 millones euros

Praga, 11 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de la República Checa y la empresa alemana KNDS firmaron este jueves en Praga un contrato de compraventa de 44 tanques de mando y de batalla ‘Leopard 2A8’, por valor de 1.370 millones de euros, informó el ministerio en un comunicado.

Estos tanques, con una vida útil de 30 años, reemplazarán los T-72 fabricados con licencia soviética, y que ya no cumplen los requisitos de la OTAN.

Praga ha obtenido supuestamente mejor precio, tras realizar una compra conjunta de tanques con el Ministerio de Defensa de Alemania, según el comunicado, que precisa que las primeras unidades serán entregadas en 2028 y el pedido se completará hasta el 2031.

Ambas partes también han suscrito un acuerdo de cooperación industrial para que hasta 11 empresas checas puedan suministrar piezas en este y otros pedidos de KNDS, por un valor de 76 millones de euros, que equivale al 5,5 % de esta compra.

La oposición parlamentaria ha criticado la operación al considerar que aún no se ha precisado cómo va a ser financiada. EFE

