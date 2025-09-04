The Swiss voice in the world since 1935

La República Democrática del Congo declara un nuevo brote de ébola que ya causa 16 muertes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kinsasa, 4 sep (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de la República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves un nuevo brote de ébola, con 28 casos sospechosos y 16 muertes, en la provincia de Kasai (centro).

«Hasta la fecha, el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud. La tasa de letalidad estimada, de un 57 %, ilustra la gravedad de la situación», declaró en una rueda de prensa en Kinsasa el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Kamba.

Se trata del décimo sexto brote de ébola declarado en el país desde la última epidemia, que duró entre agosto y septiembre de 2022 y causó una única muerte. EFE

py-lbg/pa/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR