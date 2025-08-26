La República Dominicana relanza su campaña contra el dengue

Santo Domingo, 26 ago (EFE).- La República Dominicana relanzó este martes la campaña «Ganémosle al dengue”, en un año en el que, de momento, se han confirmado 171 casos sin ninguna defunción, en comparación con las doce muertes registradas por esta enfermedad en el mismo periodo de 2024.

En 2024 la República Dominicana observó en sus primeras 32 semanas un total de 1.110 casos de dengue, por lo que con los casos registrados en el mismo periodo de este año, se produjo una reducción del 85 por ciento de los reportes de esta enfermedad.

En 2023 el país caribeño sufrió uno de sus peores registros al respecto del dengue, con más de 28.000 casos confirmados y más de 60 muertes.

El ministro de salud dominicano, Víctor Atallah, señaló durante el acto de relanzamiento, bajo el lema «Elimina, limpia y tapa», que los esfuerzos del país en prevención han permitido que a día de hoy la República Dominicana sea «un referente en el control de la enfermedad».

«El país hoy muestra cifras alentadoras que reflejan la entrega de nuestro personal y el compromiso de proteger la salud del pueblo dominicano. Ahora vamos a redoblar los esfuerzos para sostener y ampliar este éxito, sigamos ganándole la batalla al dengue», señaló Atallah.

Para el ministro de Salud, los logros alcanzados son fruto del trabajo coordinado con las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), así como de la participación activa de las comunidades y subrayó que «la campaña tendrá un enfoque renovado en la educación y el control de criaderos de mosquitos».

Como parte de la iniciativa se desarrollan jornadas educativas, operativos comunitarios de eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, descacharrización, distribución de materiales informativos y entrega de abate (larvicida), además de orientaciones a la población, con el objetivo de mantener bajo control la enfermedad.

Además, entre los proyectos complementarios se encuentra el Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue, elaborado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha priorizado las intervenciones sociales.

Por otro lado, existe la estrategia «Familia Anti-Dengue», desarrollada en coordinación con el Ministerio de Educación y la OPS que «capacita a estudiantes y docentes para multiplicar en sus comunidades los esfuerzos preventivos».

«La clave para vencer el dengue está en la acción conjunta entre las autoridades y la población, exhortando a continuar aplicando medidas preventivas en hogares y comunidades», recordó el Ministerio de Salud dominicano.

La República Dominicana fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su manejo contra el dengue, especialmente en 2024, en el que lo calificó como líder regional en el control de la enfermedad, mientras que «en otras naciones los casos iban en aumento», indicó el ministerio. EFE

