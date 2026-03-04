La Roja, una cerveza artesanal de la paz colombiana que sobrevive al paso del tiempo

Bogotá, 3 mar (EFE).- La cervecería La Roja fue creada por desmovilizados de las FARC tras la firma del acuerdo de paz de 2016 y hoy sobrevive con una producción de 7.000 litros de cerveza artesanal cada 21 días, cuyo principal reto es la comercialización.

«Hemos venido reinvirtiendo (…) las ganancias, los excedentes y al reinvertir hemos podido ir construyendo y creciendo en nuestra capacidad de producción. Hoy estamos produciendo 21.000 botellas de cerveza, que es más o menos 7.000 litros de cerveza, cada 21 días», explicó a EFE José Nicolás Hurtado, uno de los desmovilizados que trabaja en esta iniciativa.

La planta de producción está ubicada en una bodega que era de un narcotraficante en el barrio bogotano 7 de Agosto, que pasa desapercibida entre los talleres de mecánica que proliferan en el sector, y que los excombatientes recibieron de manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de los bienes incautados a quienes se dedican a actividades ilícitas.

Allí los excombatientes recibieron este martes al expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y a Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC, quienes firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Santos y Londoño estuvieron acompañados de los embajadores de España, Santiago Jiménez, y de Alemania, Martina Klumpp, entre otros diplomáticos europeos, y dialogaron con los desmovilizados sobre los desafíos que tienen en su emprendimiento, entre ellos el de comercializar su cerveza en grandes superficies.

En el encuentro -en el que también participó Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC- los excombatientes presentaron a los representantes europeos sus iniciativas y les manifestaron las necesidades que tienen para mantener proyectos como La Roja, a los que se dedicaron tras firmar la paz.

«La idea de este tipo de encuentros con la comunidad internacional y con el expresidente Santos es poder enfrentar los retos que tenemos, pero no solo para esta iniciativa, sino para múltiples propuestas de economía solidaria y de reincorporados que existen en el país», señaló Hurtado.

La cervecería comenzó en 2018 en la población de Icononzo, en el departamento del Tolima, pero los excombatientes tuvieron que trasladarla a Bogotá porque en ese municipio no podían instalar una planta de este tipo.

Desde entonces, dijo Hurtado, se «ha venido fortaleciendo el trabajo articulado y mancomunado» de La Roja y es por ello que envió un mensaje para que el país «resuelva sus dificultades, no a través de la guerra, sino a través del diálogo consensuado».

«Es posible que podamos salir adelante, hay cómo generar confluencia de esfuerzos que permitan sacar este proceso (de paz) adelante. Más allá de las dificultades, los incumplimientos, la falta de implementación del acuerdo, hay una voluntad firme y férrea en mantener nuestra palabra y en sacar adelante la paz», concluyó. EFE

