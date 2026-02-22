La selección dominicana de sófbol vence a México 6-2 y asegura su pase en el Panamericano



Santo Domingo, 22 feb (EFE).- La selección dominicana de sóftbol venció este domingo a México por 6-2 en la jornada de este domingo del XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol, que se celebra en Montería (Colombia), y aseguró su pase a la segunda ronda del torneo, gracias a una gran actuación de Jendry Torres, informó la Federación.

Torres conectó tres imparables en igual número de turnos, anotó una carrera y remolcó dos.

En conjunto, el ataque dominicano conectó siete «hits» y jugó sin errores a la defensa en el partido celebrado en el estadio José Gabriel Amín Manzur.

El combinado dominicano tomó el control del encuentro desde el inicio con dos anotaciones al cierre del primer episodio, y amplió la ventaja con un «rally» de cuatro carreras en el quinto.

Por su lado, México marcó sus dos vueltas en el tercer capítulo.

Por parte dominicana, además de Torres (3-3, doble y dos sencillos), se destacaron Luis Hiciano Arias (3-1, dos anotadas y una impulsada), Juan Arias (un sencillo), Yoel De Mota de la Cruz (3-1, una anotada) y Pablo Modesto Figuereo (3-1, doble, una anotada y una remolcada).

En la selección mexicana, Manuel Zepeda bateó de 4-1, con una anotada y una empujada; Rubén Delgadillo, 3-2, una empujada; Christian Del Valle; David Díaz y Abelardo Penuelas un single cada uno.

Gracias a esta victoria, la selección dominicana obtiene una marca de 2-0 y lidera el Grupo C, que también integran Estados Unidos y Guatemala. EFE

