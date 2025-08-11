The Swiss voice in the world since 1935

La serie documental ‘Mr. Scorsese’ se estrenará en Apple TV el 17 de octubre

Madrid, 11 ago (EFE).- ‘Mr. Scorsese’, la serie documental en cinco partes dirigida por Rebecca Miller sobre la trayectoria del legendario cineasta Martin Scorsese, se estrenará en Apple TV+ el próximo 17 de octubre, anunció este lunes la plataforma.

Miller ha contado con acceso total a los archivos privados del director de películas como ‘Taxi driver’ (1976), ‘Raging Bull/Toro salvaje’ (1980) o ‘The wolf of Wall Street/El lobo de Wall Street’ (2013) y ha entrevistado al propio Scorsese y a muchos de sus colaboradores como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg o Paul Schrader, entre otros.

En un primer clip de vídeo difundido este lunes, Scorsese y Spielberg desvelan qué hay de cierto en la leyenda urbana de que el primero amenazó de muerte a los productores de ‘Taxi driver’ (1976) para defender el montaje final de la que sería una de sus películas más icónicas.

Spielberg cuenta que su amigo le llamó por teléfono, muy enfadado, diciendo que querían retocar la violenta escena del baño de sangre final. A continuación, una entrevistadora le pregunta a Scorsese si es cierto que tenía una pistola y éste admite que llegó a decir que iba a hacerse con una, pero que nunca lo hizo.

«Estaba enfadado, quería amenazarles o quizá simplemente disparar o algo, no lo sé», afirma. Lo que sí dijo que haría es robar el montaje y destruirlo él mismo para evitar que lo hicieran ellos.

Finalmente, la solución para evitar una clasificación X por parte de la MPAA -la asociación que representa a los estudios de Hollywood-, pasó por degradar la intensidad del color de la imagen y la textura -más granulienta-.

Miller, hija del escritor Arthur Miller y la fotógrafa Inge Morath, es directora de películas como ‘Personal Velocity/Intimidades’ (2002) y ‘She came to me/Llegó a mi’ (2023), y compone a lo largo de la serie «el retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo».

Desde sus películas estudiantiles en la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que han fascinado a Scorsese y alimentado su trabajo, incluido el lugar que tienen el bien y el mal en la naturaleza humana.

También han participado Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, así como sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia. EFE

