La sociedad civil de Honduras exige respeto al proceso electoral y llama al orden

Tegucigalpa, 11 dic (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil de Honduras exigieron este jueves «respeto al proceso electoral» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se conocen a falta de un nuevo escrutinio con al menos 2.773 actas que presentan inconsistencias.

«Exigimos respeto al proceso electoral, hacemos un llamado al orden y la cordura, y expresamos nuestro rechazo a las convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico del 30 de noviembre», indicaron en un comunicado alrededor de una veintena de organizaciones, entre ellas la Iglesia católica, el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el sector privado y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La declaración pública de los sectores de la sociedad civil se produce en medio de la crisis poselectoral que atraviesa Honduras mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el proceso de declaratoria oficial de resultados, para lo que tiene 30 días desde que se celebraron los comicios.

Los suscriptores del documento calificaron de «inaceptables» los intentos de actores políticos que, según señalan, buscan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento crítico para Honduras, en alusión tácita al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que aduce haber «en marcha un fraude electoral».

Además, exhortaron a mantener el orden y la cordura frente a convocatorias que, según ellos, pretenden sembrar inestabilidad y desconocer los resultados de las elecciones.

«Consideramos inaceptable y condenamos que actores políticos pretendan desconocer la voluntad popular y generar incertidumbre en un momento en que el país necesita unidad y respeto al orden democrático», subraya la declaración.

Además recordaron que las más de 2.700 actas con inconsistencias deben ser sometidas al proceso de revisión especial contemplado en la Ley Electoral, en el que los partidos políticos tienen tanto el derecho como el deber de participar.

En lo que respecta al CNE, el comunicado expresa que debe garantizar un escrutinio especial íntegro, transparente y divulgado en tiempo real, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y cumplir con los plazos legales para la declaración oficial de resultados.

Destaca además un informe del Consorcio de Observadores Electorales por Honduras (COEH), respaldado técnicamente por el National Democratic Institute (NDI), que señala que no se han encontrado evidencias de fraude ni alteraciones en las etapas observadas hasta el momento.

Las mismas organizaciones valoraron como positiva una reciente declaración de las Fuerzas Armadas de Honduras, en la que reiteraron su apego a la Constitución y su compromiso con garantizar una transición democrática, y que respetarán los resultados de las elecciones con el 100 % de las actas electorales.

También hicieron un llamamiento a las autoridades a deducir responsabilidades civiles y penales contra quienes intenten obstaculizar el proceso poselectoral o poner en riesgo la paz y la estabilidad democrática del país.

Con el 99,40 % de las actas electorales escrutadas, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (ambos conservadores), con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La candidata de Libre, Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %).

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. EFE

