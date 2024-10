La tasa básica de interés en Colombia baja 50 puntos y se sitúa en el 10,25 %

Bogotá, 30 sep (EFE).- El Banco de la República (autoridad monetaria de Colombia) recortó este lunes en 50 puntos básicos la tasa básica de interés, que bajó del 10,75 al 10,25 %, basado en el comportamiento a la baja de la inflación.

«La inflación anual en agosto se situó en 6,1 %, por debajo de lo esperado por el mercado», dijo el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, en una rueda de prensa.

Este es el séptimo recorte consecutivo de los tipos en Colombia, que en el segundo semestre de 2023 llegaron a estar en el 13,25 %.

Villar agregó que en la reunión de esta jornada, cuatro directores de la Junta Directiva del Banco «votaron por el recorte de 50 puntos básicos y tres lo hicieron por una reducción de 75 puntos».

Al ahondar en las razones para aprobar esta nueva bajada de los intereses, Villar añadió que «las expectativas de inflación para 2025 que se derivan de los mercados de deuda pública se redujeron, mientras que las de los analistas permanecieron relativamente estables».

Críticas del Gobierno

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, criticó en la rueda de prensa que el recorte de los intereses no haya sido mayor, como reclama el Gobierno.

«Lamento que nuevamente la decisión no sea unánime, que no sea posible seguir bajando las tasas al ritmo que se esperaba, era el momento oportuno para cambiar de 50 a 75 puntos (en el recorte). No fue posible», expresó el ministro.

Bonilla señaló que «la política del Banco de la República sigue siendo fuertemente contraccionista» en un momento en el que hay que «pensar en reactivación económica».

«Los bancos comerciales han ido más allá, han sido mas ágiles al recortar tasas», argumentó el ministro.

Con respecto a la reactivación económica, el gerente del Banco de la República señaló que el PIB colombiano «registró un crecimiento anual de 1,8 % en el segundo trimestre en su serie desestacionalizada, impulsado por una demanda interna que creció más de lo proyectado, debido principalmente al dinamismo del consumo privado».

«Los indicadores para el tercer trimestre sugieren que la economía habría seguido profundizado su proceso de recuperación», agregó.

Con respecto a las críticas del ministro de Hacienda, Villar reconoció que «la política monetaria hoy es contraccionista y lo sigue siendo a pesar de una fuerte reducción de la tasa de interés como la que se decidió».

«Tenemos una política monetaria contractiva porque la inflación está en niveles altos a pesar de la fuerte reducción que ha habido desde abril del año pasado», afirmó.

Villar agregó: «Si exceptuamos a Argentina y a Venezuela en América Latina la inflación (de Colombia) es la más alta entre los países medianos y grandes de esta región. Si miramos a nivel mundial, es la inflación más alta de los países que mencioné en América Latina y de países como Rusia y Turquía».

La Junta directiva del Banco de la República volverá a reunirse el próximo 31 de octubre para tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés y lo hará por última vez este año el 20 de diciembre. EFE

