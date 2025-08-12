La tasa del desempleo en el Reino Unido se mantiene en el 4,7 %

2 minutos

Londres, 12 ago (EFE).- La tasa del desempleo en el Reino Unido se mantuvo en el 4,7 % entre los meses de abril a junio, igual que en el trimestre entre marzo y mayo, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

La tasa de inactividad económica para las personas de entre 16 y 64 años fue del 21 % en el trimestre, mientras que la tasa de empleo fue del 75,3 % en el mismo periodo.

El crecimiento salarial promedio se situó en el 5,0 % excluyendo las pagas extras entre abril y junio, y del 4,6 % incluyendo esas pagas adicionales en el mismo trimestre, según el organismo oficial.

La ONS también señaló que, en ese periodo, las vacantes de empleos bajaron en 44.000 hasta 718.000, el trigésimo séptimo trimestre consecutivo de caída, y que las encuestas sugieren que las empresas no están haciendo nuevas contrataciones o sustituyendo a los trabajadores que han dejado sus puestos.

La directora de estadísticas económicas de la ONS, Liz McKeown, dijo hoy que las últimas cifras «apuntan a un enfriamiento continuo del mercado laboral. El número de empleados en nómina ha disminuido en diez de los últimos doce meses, concentrándose estas caídas en la hostelería y el comercio minorista. Asimismo, las vacantes de empleo han seguido disminuyendo, también impulsadas por la disminución de oportunidades en estos sectores.»

Las cifras fueron divulgadas después de que el Banco de Inglaterra decidiera la semana pasada recortar los tipos de interés del 4,25 % al 4 %, el nivel más bajo en más de dos años.

El banco emisor inglés indicó que está atento a la evolución de la inflación interanual, que en junio se situó en el 3,6 %, por encima del objetivo del banco del 2 %, mientras que la próxima semana se espera la cifra de julio.

El banco indicó que espera que la inflación interanual británica llegue al 4 % el próximo mes de septiembre, por encima del 3,7 % previsto hace unos meses, pero que después empezará a bajar. EFE

vg/ah