La tormenta Ivo avanza hacia el Pacífico mexicano y provocará lluvias muy fuertes

2 minutos

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- La tormenta tropical Ivo avanza hacia las costas del Pacífico mexicano a una distancia de 245 kilómetros al sur de Cabo San Lucas (Baja California Sur) y a 460 al oeste de Cabo Corrientes (Jalisco) con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste de 26 kilómetros por hora, informa este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo ha anunciado que la tormenta, el noveno ciclón de la temporada, provocará precipitaciones fuertes o muy fuertes en distintos estados del territorio mexicano con intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Baja California Sur (noroeste y oeste del país).

El fenómeno meteorológico mantiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), con rachas que alcanzan los 110 km/h.

El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco y rachas de viento de 50 a 70 km/h, así como un oleaje que alcanzará entre el metro y los cuatro metros de altura en las costas de esos estados.

Mientras que se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua , Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

EL SMN ha avisado de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

También ha pedido aumentar la precaución ante las lluvias y los vientos, que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado ocho tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil y Henriette.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

