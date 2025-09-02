La tormenta tropical Lorena se forma en costas del Pacífico mexicano

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- La tormenta tropical Lorena, el décimo segundo ciclón de la temporada, se formó este martes en el océano Pacífico, frente a las costas del estado de Colima, en el noroeste de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En una tarjeta informativa, el SMN explicó que a las 09:15 horas (15:15 GMT) la depresión tropical Doce-E se intensificó a la tormenta tropical Lorena, en el océano Pacífico nororiental.

El centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El meteoro, apuntó el organismo, registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 22 km/h.

El fenómeno provocará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán, indicó el SMN.

Además, pronosticó rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de hasta 3,5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de hasta 60 km/h en el Golfo de California y Sinaloa.

Destacó que las precipitaciones podrían incluir descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante ello, el SMN exhortó a la población extremar precauciones por el viento y oleaje elevado, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

