La U y Cristal jugarán el 23 de octubre un decisivo partido del Torneo Clausura peruano

2 minutos

Lima, 14 oct (EFE).- Sporting Cristal y Universitario de Deportes jugarán el 23 de octubre un partido postergado de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura peruano que puede ser decisivo para las aspiraciones de la U de ganar el título de la Liga 1.

La organización del torneo anunció que el encuentro, que en principio se debía jugar este miércoles pero fue postergado por la inestabilidad política que afecta a Perú, se disputará en el Estadio Nacional de Lima desde las 20.00 horas del 23 de octubre (01.00 GMT del viernes 24).

La U se mantiene actualmente en la primera posición del Clausura, con 30 puntos, siete más que el Cusco, cuando faltan cinco jornadas para el término de la competencia.

El Cristal, por su parte, ocupa la sexta posición, con 19 unidades y remotas opciones de ganar este torneo, pero con la expectativa de restarle puntos para favorecer una eventual remontada de los cusqueños que evite el título final de los cremas.

La U ganó el Torneo Apertura y de obtener también el Clausura será campeón nacional de manera inmediata, con lo que habrá alcanzado un histórico tricampeonato, ya que se quedó con los títulos de 2023 y 2024.

Si el Cusco le arrebata el Clausura obligará a la disputa de un cuadrangular final por el título del año entre los cuatro mejores clasificados de la tabla general acumulada.

Sin embargo, la prensa especializada peruana destaca que el equipo crema, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, ha sumado cinco triunfos consecutivos en las últimas jornadas, lo que ha fortalecido su favoritismo. EFE

dub/hbr