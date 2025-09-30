The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
La UE aprueba la compra de Versace por Prada para crear un gigante del lujo italiano

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Unión Europea dio el martes su visto bueno a la compra de la casa de alta costura italiana Versace por parte de su compatriota Prada, tras concluir que la operación no plantea problemas en materia de competencia.

Prada había anunciado en abril la adquisición de Versace por 1.465 millones de dólares, al grupo estadounidense Capri Holdings.

La unión entre las dos marcas legendarias dará lugar a un grupo de lujo italiano con una facturación de más de 7.035 millones de dólares, capaz de competir mejor con gigantes del sector como LVMH y Kering.

Donatella Versace, quien había sido catapultada a la dirección creativa de la casa de moda en 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, había anunciado justo antes de esta adquisición su salida y su reemplazo por Dario Vitale, proveniente del grupo Prada.

Prada, que también posee la marca joven y transgresora Miu Miu, espera cerrar la compra de Versace antes de que termine el año.

raz-fpo/adc/as/mab/mb

