La UE condena los ataques «no provocados» de Irán contra Emiratos y Omán

1 minuto

Bruselas, 5 may (EFE).- La Unión Europea condenó «enérgicamente» este martes los ataques no provocados con misiles y drones de Irán contra «socios estratégicos» de los Veintisiete en el golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE.

«Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región», agregó la diplomacia europea en un comunicado.

El Servicio de Acción Exterior de la UE añadió que «la seguridad en Europa y en el Golfo está interrelacionada» y aseguró que el bloque comunitario «seguirá colaborando con sus socios en la región para contribuir a la desescalada y a la estabilidad regional».

«Estamos preparados para contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones y lograr una solución duradera que ponga fin a las hostilidades, impida que Irán adquiera un arma nuclear y ponga término a sus actividades desestabilizadoras», agregó el servicio que dirige la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. EFE

jaf/lpc/llb