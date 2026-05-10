La UE envía a Tenerife una ambulancia aérea de Noruega para apoyar desembarco del Hondius

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Bruselas, 10 may (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, informó este domingo que se ha enviado una ambulancia aérea de Noruega a la isla española de Tenerife, donde ya ha atracado el crucero Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus y pronto comenzará el desembarque de pasajeros.

«A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MS Hondius», dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

Lahbib añadió que un oficial de la UE se encuentra sobre el terreno «para facilitar la coordinación in situ» desde el puerto español de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife.

Además, aseguró que siguen «recibiendo ofertas de vuelos de evacuación de los Estados miembros de la UE, mientras que se mantiene en reserva la capacidad adicional de la UE».

«Seguimos coordinándonos estrechamente con los Estados miembros, los Estados participantes y los socios para apoyar las evacuaciones y prestar más ayuda en caso de que sea necesario», concluyó.

El buque entró sobre las 6:00 de la mañana hora local (5.00 GMT) y se espera que, una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comience la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto. EFE

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