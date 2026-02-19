La UE insiste en que una escalada militar en Irán podría agravar la estabilidad regional

Bruselas, 19 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) declaró este jueves que una escalada militar en Irán podría tener «graves repercusiones para la estabilidad de la región», sin entrar a especular en un posible ataque estadounidense contra ese país.

«No voy a especular porque se trata de una situación hipotética: una escalada militar podría tener graves repercusiones para la estabilidad de la región», indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni preguntado por el incremento de la tensión en la zona.

Los activos aéreos y navales en Oriente Medio han aumentado en los últimos días hasta el punto de que el Pentágono está listo para atacar Irán este fin de semana si así lo decide el presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con las cadenas CNN y CBS y el diario The New York Times.

La operación se llevaría a cabo junto a Israel y consistiría probablemente en una intervención prolongada que duraría semanas, según fuentes oficiales consultadas por el medio especializado Axios.

El Anouni acogió con satisfacción las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del país persa y consideró que «hay que dar una oportunidad a la diplomacia».

«Nos sentimos alentados por los progresos comunicados en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, que apoyamos plenamente. La UE sigue creyendo que solo se puede alcanzar una solución sostenible a la cuestión nuclear iraní mediante negociaciones, lo que significa diplomacia», indicó.

El portavoz destacó, sin embargo, que «ya es hora de que Irán demuestre que se toma en serio las preocupaciones de la comunidad internacional», y agregó que la UE mantiene el «contacto con todas las partes implicadas» y está dispuesta a contribuir «a cualquier proceso diplomático significativo».

«Como UE, estamos firmemente comprometidos con la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, y recuerdo que es fundamental que todas las partes respeten el Derecho internacional, actúen con moderación y se abstengan de tomar cualquier medida que pueda conducir a una nueva escalada en Oriente Medio», enfatizó. EFE

