La UE insta al M23 a abrir corredores humanitarios en el este de la RD del Congo

3 minutos

Nairobi, 21 feb (EFE).- La comisaria de la Unión Europea (UE) para la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, instó a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) de la República Democrática del Congo (RDC) a abrir corredores humanitarios para permitir el ingreso de asistencia a millones de civiles en el este del país.

Lahbib se reunió este viernes en Goma, capital de Kivu del Norte, con líderes de la Alianza Fleuve Congo (AFC/M23), una alianza rebelde que incluye al M23 -apoyada por Ruanda-, como parte de su gira regional, que incluyó Ruanda y Burundi.

“Vine a Goma con un mandato humanitario. Mantuve una reunión franca y constructiva con representantes de la AFC/M23 para presionar por el acceso humanitario a millones de civiles en el este de la RDC. La ayuda debe llegar a quienes la necesitan sin demora, a través de corredores humanitarios seguros”, dijo la comisaria europea en declaraciones a la prensa.

“El Derecho Internacional Humanitario debe respetarse para proteger a los civiles. Esta es una responsabilidad compartida en toda la región”, añadió.

Durante su paso por Kinsasa, capital de la RDC, se reunió con el presidente congoleño Félix Tshisekedi el martes pasado, a quien le anunció envío de asistencia humanitaria para este año por unos 81,2 millones de euros, un nivel récord para la región de los Grandes Lagos.

La Unión Europea sigue siendo uno de los principales donantes humanitarios de la región, con una aportación de 129,5 millones de euros en 2025, la mayor parte de los cuales se destinan a asistencia en la RDC y a refugiados en los países vecinos.

“Las principales víctimas de esta guerra son, sobre todo, las mujeres y los niños. Obtuve compromisos concretos de todas las partes con las que me reuní, y espero que estos compromisos se cumplan y que esta misión dé sus frutos”, concluyó Lahbib.

La comisaria viajó por mandato de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de los 27 Estados miembros de la UE, para evaluar y elaborar un informe sobre la situación humanitaria en la región, que ha empeorado en los últimos meses.

La violencia en el este congoleño se intensificó en diciembre pasado, con la captura por parte del M23 de la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, rica en tierras raras, cobalto, estaño y oro, minerales que alimentan cadenas de suministro globales de tecnología y energía.

Además de estar ubicada en la frontera con Burundi, a orillas del lago Tanganica, Uvira conecta rutas terrestres y fluviales que son vitales para movimientos logísticos y militares.

El avance rebelde ocurrió después de que Tshisekedi, y su par ruandés Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El M23 se retiró a pedido de EE.UU., y tras el acuerdo alcanzado en Catar el 2 de febrero pasado que incluía un alto el fuego en la ciudad. Desde entonces, ambos se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

