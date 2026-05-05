La UE ofrece a Armenia ayuda para convertirse en un nudo de transporte entre Europa y Asia

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Ereván, 5 may (EFE).- La Unión Europea (UE) ofreció hoy a Armenia ayuda para convertirse en un vital nudo de transporte entre Europa y Asia, en la primera cumbre bilateral celebrada este martes en Ereván.

«Armenia puede convertirse en un nudo regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente de materias primas», dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al comienzo de la reunión.

Añadió que Bruselas está dispuesta a invertir en la construcción de infraestructuras para el transporte de mercancías e hidrocarburos, incluido a través del mar Negro, y también a la hora de conectar el mercado digital armenio con la red europea.

Al respecto, adelantó que 2.500 millones de euros ya están en camino en el marco del programa de inversiones de los Veintisiete.

«Armenia y la UE están más cerca que nunca», dijo y añadió que la cumbre de hoy llevará a ambas partes a «un nuevo nivel de cooperación» en gran medida debido a la conectividad.

Von der Leyen alabó al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por reabrir una ruta cerrada durante décadas al apostar «valientemente» por la paz con Azerbaiyán y el acercamiento a la UE, pese a las reticencias rusas.

«En una era de nuevos conflictos, ustedes están restañando todas las heridas. Queremos ayudaros al mostrar que la paz trae prosperidad», señaló.

Por su parte, Costa resaltó que «Armenia está viviendo un nuevo tiempo de paz y consolidación del régimen democrático».

Recordó que en ese sentido ambas partes «trabajan estrechamente en defensa y seguridad» para combatir lo que llamó «amenazas híbridas».

Pashinián, al que la UE apoya de cara a su reelección en los comicios legislativos del 7 de junio, aseguró que era «un gran honor» recibir a los dirigentes de la Unión Europea en una cumbre que calificó de «histórica».

Ademas de mostrarse convencido de que la reunión de hoy llevará la cooperación bilateral «a un nuevo nivel», reconoció que el país caucásico necesita el apoyo de Bruselas para proseguir las reformas en diversos sectores.

Ereván acogió el lunes la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reunió en la capital armenia a representantes de casi medio centenar de países del continente. EFE

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