La UE pide a Irán la liberación de la Nobel Narges Mohammadi y de otros defensores de DDHH

2 minutos

Bruselas, 31 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) ha pedido a Irán que libere a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y a otros defensores de los derechos humanos que fueron arrestados el pasado 12 de diciembre en el país asiático.

«Pedimos a las autoridades iraníes que liberen a todos los individuos injustamente detenidos por ejercer sus derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión. Esto incluye a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, cuya salud sigue siendo frágil, así como a otros defensores de los derechos humanos que fueron arrestados el 12 de diciembre en Mashhad», indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un comunicado en nombre de los Veintisiete.

También manifestó la «profunda preocupación» de la UE por «el uso generalizado de las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades iraníes para suprimir las voces críticas en el país, en violación de las obligaciones de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

«Los defensores de los derechos humanos deben poder hacer oír sus voces y realizar su legítima labor sin poner en riesgo su libertad, tanto en Irán como en el resto del mundo», añadió.

El pasado 12 de diciembre, la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue detenida de forma «violenta» durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos fallecido, según anunció su fundación.

Mohammadi fue arrestada «de forma violenta» junto a otros activistas iraníes por los derechos humanos durante la ceremonia, señaló la fundación en un mensaje en X. EFE

