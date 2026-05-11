La UE refuerza apoyo a Ucrania, que está en «mejor» posición ante Rusia que hace un año

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Bruselas, 11 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes nuevas medidas de apoyo a Ucrania y aseguró que el país se encuentra en mejor posición en el campo de batalla frente a Rusia que hace un año.

“Las pérdidas sin precedentes de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso y el desfile militar cada vez más reducido de Moscú son indicios de que la dinámica de la guerra está cambiando”, indicó Kallas durante una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

“Ucrania se encuentra en una posición mucho mejor que hace un año”, resumió.

En cualquier caso, la política estonia dejó claro que “no hay tiempo para la complacencia”, por lo que los ministros impulsaron hoy nuevas medidas de apoyo a Kiev

En primer lugar, señaló que los ministros han adoptado un mandato reforzado para la misión de asesoramiento de la UE en Ucrania, lo que le permitirá “intensificar la lucha contra las amenazas híbridas y apoyar la reintegración de los veteranos”.

La otra medida concreta pactada hoy, como parte de las garantías de seguridad de la UE para cuando haya una tregua en Ucrania, es reforzar el centro de satélites comunitarios para que pueda apoyar la supervisión de un alto el fuego y, ademas, participar en la lucha contra la elusión de sanciones.

Kallas indicó asimismo que la UE se unirá formalmente esta semana al tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania, y que hoy los ministros dijeron luz verde para que la Unión se incorpore a la Comisión Internacional de Reclamaciones por los horrores infligidos por la guerra de Rusia.

Sanciones por el secuestro de niños

“El secuestro de niños ucranianos es uno de los peores. Robar niños es un ataque calculado de Rusia contra el futuro de Ucrania”, recalcó Kallas.

En respuesta a ello, los ministros respaldaron hoy la inclusión de 23 nuevos nombres en la lista de sancionados por menoscabar los derechos fundamentales en Ucrania, en concreto por estar relacionados con la deportación y adoctrinamiento de menores.

De hecho, hoy se convocó en Bruselas, en paralelo al Consejo de ministros, una reunión de la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos.

Por lo que respecta al proceso de adhesión de Ucrania, Kallas destacó que el país ha logrado “avances notables en materia de reformas en las circunstancias más difíciles”.

La jefa de la diplomacia comunitaria pidió a todos los Estados miembros que abran “todos los capítulos de negociación antes del verano”, aunque dejó claro que la adhesión de Ucrania a la UE “no es un acto de caridad, sino una inversión en nuestra propia seguridad”.

No obstante, hay países que no creen que sea posible avanzar rápido en un proceso de adhesión normal y apuntan a fórmulas como que se permitiese a Ucrania participar en Consejos pero sin voto.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la UE desempeñe un papel activo en las negociaciones de paz, Kallas recordó que la Unión “siempre ha apoyado los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera en Europa”, y que ahora los Estados miembros deben ponerse de acuerdo entre sí sobre “qué queremos tratar con Rusia y cuáles son nuestras líneas rojas”.

Kallas consideró que la próxima reunión informal de los ministros de Exteriores, que tendrá lugar en la última semana de mayo en Chipre, será “un buen foro para hacerlo, para mantener ese debate”.

Tras la sugerencia rusa de que el interlocutor por la UE sea Gerhard Schroeder en vez de la alta representante, Kallas tildó al excanciller alemán de “lobista de alto nivel para empresas estatales rusas”.

«Cuando un político no se echa flores, normalmente nadie se las echa. Así que tengo que decir que creo que puedo ver más allá de las trampas que Rusia está tendiendo”, comentó.

Aseguró que la UE ahora no está en condiciones de entrar en negociaciones “de ninguna manera” y que Rusia no está negociando “de buena fe en absoluto”, de manera que primero habrá que “debatir con los Estados miembros qué es lo que queremos ver” y que Rusia “también haga concesiones”. EFE

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