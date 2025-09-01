La UE se compromete a examinar una petición para que el aborto sea accesible para todas las mujeres

La Comisión Europea se comprometió el lunes a examinar una petición que exige que todas las mujeres del continente tengan acceso a abortos «seguros».

«Sabemos que en muchos países europeos el aborto no es seguro, no es accesible, no es gratuito, y queremos ofrecer a todas las mujeres la posibilidad de recurrir a él», declaró a AFP Federica Vinci, una de las coordinadoras de esta iniciativa.

Su grupo, denominado «Mi voz, mi elección», considera «inaceptable que hoy en día sigan muriendo mujeres en Polonia y en otros países por este motivo».

También exige que la Unión Europea establezca un mecanismo financiero que ayude a los Estados miembros a ofrecer abortos a aquellas que no tienen acceso a ellos.

Esta petición es una iniciativa ciudadana, un mecanismo que obliga al ejecutivo europeo a examinar un asunto, siempre que se recaben un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros diferentes.

Sin embargo, este mecanismo no tiene carácter vinculante: nada obliga a convertir esta iniciativa en un nuevo acto jurídico europeo.

La Comisión afirmó en un comunicado, sin dar más detalles, que se reuniría «con los organizadores para debatir en detalle esta iniciativa en las próximas semanas».

En Polonia, un país de 38 millones de habitantes que cuenta con una de las legislaciones más estrictas en la materia, solo se practicaron 896 abortos en 2024, según cifras oficiales.

