La UE sostiene que el ritmo de penas de muerte en Irán «es espantoso» y pide su abolición

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Bruselas, 28 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) sostuvo este martes que el «ritmo actual de ejecuciones» en Irán «es espantoso», e instó a las autoridades iraníes a que adopten «una política coherente para la abolición total de la pena de muerte» en el país.

«La UE se opone firmemente (…) al uso de la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. La pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y la prohibición absoluta de castigos crueles, inhumanos o degradantes. No disuade el delito y hace que los errores judiciales sean irreversibles», se indica en un comunicado del Servicio de Acción Exterior comunitario.

El bloque comunitario condenó en particular «el uso de la pena capital como respuesta a la disidencia interna» y reiteró su llamamiento al Gobierno iraní para que «ponga fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar sentencias de muerte contra los manifestantes».

El pasado sábado, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, por supuestamente “destruir e incendiar bienes públicos y privados”, con lo que se convirtió en el noveno manifestante ahorcado desde las movilizaciones.

En este sentido, la diplomacia europea instó también a la liberación «de todas las personas detenidas injustamente en ejercicio de su libertad de expresión» y pidió a Irán que cumpla «con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cuál es parte».

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025, ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, lo que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). EFE

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