La Unesco ofrece apoyo técnico de cara a la restauración de la Mezquita de Córdoba

París, 11 ago (EFE).- La Unesco ha ofrecido a las autoridades españolas el apoyo técnico que puedan necesitar de cara a la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba y o a un eventual reforzamiento de las medidas de prevención para evitar que se repita un incendio como el del pasado viernes.

Fuentes de la Unesco han explicado este lunes a EFE que la organización está en contacto con las autoridades españolas, que son las que tienen que determinar las necesidades y el calendario que se va a desplegar de cara a los trabajos que sean necesarios.

Las posibles actuaciones se determinarán en función de las necesidades constatadas, precisaron las fuentes.

La Mezquita-Catedral de Córdoba forma parte desde 1984 de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que el pasado año había presentado una guía con medidas de prevención de riesgos de incendios.

En una primera reacción al incendio, la directora general, Audrey Azoulay, había destacado el sábado «la rápida actuación de los bomberos y de las autoridades locales», que había permitido controlarlo.

Azoulay mostró en ese momento su disposición para colaborar con España para «garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional». EFE

