La Unesco pide incluir la alfabetización digital en tratados internacionales de educación

4 minutos

París, 9 dic (EFE).- La Unesco pidió este martes actualizar los tratados internacionales sobre educación, que datan de los años 60 del siglo pasado y no tienen en cuenta avances claves como las nuevas tecnologías o el cambio climático, para incluir la alfabetización digital, entre otras novedades que los adapten a los nuevos tiempos.

«En el siglo XXI el concepto de alfabetización debe abarcar las habilidades de alfabetización digital», indicó la organización, que fijo la adecuación a la Inteligencia Artificial como uno de los principales retos a afrontar.

Además, indicó que de aquí a 2030 serán necesarios 44 millones de docentes suplementarios, un tercio de ellos en el África subsahariana, otro de los retos necesarios para la educación del futuro.

La agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) organizó un simposio en su sede en París para abordar estas cuestiones y constató que pese a los avances registrados en las últimas décadas, que consideró «significativos», quedan aun asignaturas pendientes que es preciso abordar.

Entre los primeros, destacó la incorporación de muchos niños al sistema educativo en el mundo: del 56 % que recibieron más de nueve años de educación primaria y secundaria en 2000 se ha pasado al 82 % 23 años más tarde.

Además, el año pasado un 88 % de los niños completó la primaria, once puntos más que en 2000 y en algunas regiones se han observado «enormes avances en el porcentaje de población que accede y completa la escuela».

La tasa bruta de matriculación en la escuela primaria pasó del 79 % a principios de siglo al 97 % del año pasado, aunque el número total de personas sin escolarizar creció hasta los 273 millones en 2023.

La Unesco también aplaudió los avances en cuanto a la paridad de género, que casi se alcanzó a nivel mundial, mientras que las tasas de alfabetización mejoraron en todos los territorios, particularmente en África subsahariana. Pese a todo, aseguró que 739 millones de jóvenes y adultos en todo el mundo carecen de las habilidades mínimas para leer y escribir.

Entre 2000 y 2023, además, se pasó de 100 millones de universitarios en el mundo a 264 millones.

Para la organización, el mundo debe fijarse como objetivo un mínimo de doce años de educación gratuita y de calidad, nueve de ellos obligatorios y uno de preescolar, una educación superior «asequible, inclusiva y de calidad», acompañada derecho al aprendizaje permanente para todos, incluidos adultos, y en especial en materia digital.

Sobre la irrupción de la IA, la Unesco consideró que los docentes deben permanecer en el centro del proceso educativo, pero recomendó profundizar en el uso ético, responsable y con sentido critico de estas nuevas herramientas, que en su vertiente generativa consideró que no deben ser accesibles hasta los 13 años.

La organización calcula que el mundo acumula un déficit de 97.000 millones de dólares para financiar la educación, con grandes diferencias regionales: mientras que el gasto por alumno es de 55 dólares por estudiante y año en los países más pobres, asciende a los 8.543 en los más ricos.

También apuntó a un descenso de la proporción de ayuda al desarrollo destinada a educación desde 2005, hasta situarse por debajo del 6 % en 2023, una tendencia que calcula que se agudizará en los próximos años, cuando esa partida puede recortarse un cuarto hasta 2027.

Las guerras fueron otra de las amenazas para el avance de la educación. A mediados de los 90, el 10 % de los niños y niñas vivía en zonas de conflicto y en 2023 era el 19 %.

El cambio climático altera ya la educación, con 242 millones de estudiantes de 85 países afectados por interrupciones educativas por fenómenos meteorológicos extremos, pero constituye una amenaza potencial aun mayor, porque 1.000 millones de niños viven en zonas de riesgo climático alto.

La Unesco indicó que 96.000 escuelas de 93 países han adoptado ya sus recomendaciones sobre prácticas ecológicas, y animó a lograr su objetivo del 50 % del total en 2030. EFE

lmpg/cat/rrt