La Unión Europea en Libia expresa su preocupación ante gran despliegue militar en Trípoli

Túnez, 29 ago (EFE).- El embajador de la Unión Europea en Libia, Nicola Orlando, expresó este viernes, a través de X, la preocupación del bloque comunitario ante los fuertes despliegues militares de los últimos días en Trípoli, donde las autoridades llamaron a la «calma» para evitar enfrentamientos entre milicias.

Desde este miércoles, diversos medios locales informaron de escaramuzas en las afueras de la ciudad, sin que, hasta el momento, se registraran enfrentamientos armados, que la UE instó a evitar, e invitó a las partes en conflicto a «resolver sus diferencias pacíficamente».

«Profundamente preocupantes los acontecimientos en Trípoli. Se insta a las partes a resolver sus diferencias pacíficamente y mediante el diálogo, con el apoyo de la misión de la ONU en Libia (UNSMIL), y a evitar cualquier acción que amenace la estabilidad», dijo el diplomático.

Además, instó a «todas las fuerzas de seguridad (milicias)» a «retirarse inmediatamente de las zonas urbanas» para evitar que se repitan los enfrentamientos del pasado mayo.

Entonces, la Brigada 444, afiliada al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Abdelhamid Dbeiba, tomó el control del cuartel general de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), cuyo líder, Abdel Ghani al Kikli -conocido como ‘Gheniwa’- murió, lo que desencadenó una escalada de violencia.

Ante el temor a que se repita, la UE en Libia mostró su disposición a «apoyar» los esguerzos de la UNSMIL con el fin de «preservar la paz y proteger a los civiles de más sufrimiento y destrucción».

La representante especial de la ONU en el país magrebí, Hanna Tetteh, presentó el pasado día 21, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una hoja de ruta para la transición hacia unas instituciones democráticas y unitarias en Libia.

El plan, que según Tetteh, podría lograrse en un plazo de entre 12 y 18 meses, plantea la creación de un marco electoral que permita la celebración de comicios presidenciales y legislativos, la formación de un Gobierno unificado y de instituciones compartidas, y la convocatoria de un amplio diálogo nacional. EFE

