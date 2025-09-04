La Unión Europea levanta su embargo a compra de pollo brasileño tras caso de gripe aviar

The Swiss voice in the world since 1935

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) levantó este jueves el embargo a la importación de pollo brasileño impuesto hace cuatro meses por el caso de gripe aviar detectado en mayo pasado en una granja comercial del sureño estado de Río Grande do Sul, informó el Ministerio de Agricultura de Brasil.

Los países europeos se suman así a cerca de 30 naciones que ya reanudaron normalmente la compra de pollo brasileño, entre los que figuran Argentina, Cuba, Uruguay, Paraguay y República Dominicana, entre otros.

Brasil es el mayor productor y exportador mundial de pollo y la Unión Europea es su séptimo mayor comprador de este producto, con un volumen de 231.900 toneladas el año pasado.

Las exportaciones brasileñas, sin embargo, quedaron paralizadas el 16 de mayo pasado, cuando se registró un caso de gripe aviar en el municipio de Montenegro, en Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Uruguay.

Como después del primer brote no volvieron a registrarse nuevos casos, y luego de haber cumplido una serie de cuarentenas y medidas previstas en los protocolos internacionales, Brasil se declaró nuevamente «libre de gripe aviar».

A pesar de ello, aún hay países y bloques que mantienen total o parcialmente suspendidas sus compras de carne de aves de Brasil, entre ellos China -el mayor cliente- y Canadá.

El levantamiento del embargo europeo fue anunciado tras la videoconferencia que tuvieron este jueves el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, y el comisario de Salud y Bienestar Animal de la Unión Europea (UE), Olivér Várhelyi.

«El comisario aprovechó la cita para comunicar oficialmente que el bloque europeo reconoce a Brasil como país libre de gripe aviar, decisión que permite la retomada de las exportaciones de carne de pollo a los Estados miembros de la UE», según un comunicado del Ministerio de Agricultura.

Fávaro, por su parte, aprovechó la conversación para proponer nuevas negociaciones que permitan ampliar el comercio, como la destinada a la retomada del mecanismo que permite a las empresas brasileñas exportar a la UE sin auditorías adicionales del bloque.

Igualmente pidió la flexibilización para Brasil del régimen europeo que prevé inspecciones y verificaciones sanitarias más rigurosas sobre productos agropecuarios importados.

«Tras el reconocimiento del estatus sanitario, los próximos pasos son la retomada del sistema de listas previas (de empresas autorizadas a exportar) y la retirada del control reforzado sobre los productos brasileños. Esas medidas agilizarán el comercio», dijo el ministro brasileño citado en el comunicado. EFE

cm/cpy

